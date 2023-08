Ein Kultgetränk

Mit ihrem Angebot lagen die gut 30 „Frösche“, die bewirteten, voll auf der Höhe des Besucher-Geschmacks. Neben dem üblichen Gegrillten, frischen Salaten, Würsten sowie später am Abend auch Kuchen und Torten mundeten den ganzen Abend Getränke, auch solche an einer Bar im Eingangsbereich des Festareals, der lustigen Gästeschar. An der Bar fragten nicht wenige nach dem Rezept des Frösche-Kult-Getränks „Froschlaich“. Das, was im erfrischend grün-fruchtigen Cocktail tatsächlich drin ist, erfuhr niemand – schließlich will man auch künftig ein besonderes (Kult)-Getränk bieten.