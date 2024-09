Rom - Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume - ein kurzes aber schweres Sommerunwetter hat am Dienstag Teile der italienischen Hauptstadt unter Wasser gesetzt. In weniger als einer Stunde seien im Zentrum der ewigen Stadt 60 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen und damit so viel wie normalerweise in einem ganzen Herbstmonat, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die kommunalen Behörden in Rom.