Sommersound Furioses Finale, positive Bilanz

Vier Abende, 7000 Besucher

Nicht unwesentlich für eine solche Bilanz sind schließlich auch die schnöden Besucherzahlen – und auch die können sich wieder sehen lassen: Insgesamt etwa 7000 Leute sahen die vier Shows, 6700 davon waren zahlende Gäste.

Als sichere Bank erwies sich einmal mehr das Format SWR1 Pop&Poesie, das zum Festivalauftakt am Donnerstag mit 1500 verkauften Karten für ausverkauftes Haus sorgten; so gut wie ausverkauft war mit Michael Mittermeier auch die zweite bestuhlte Veranstaltung am Samstag. Das Finale mit Meute war mit 2500 Besuchern zwar nicht ganz ausverkauft, lag aber deutlich über den Erwartungen und war Publikumsrenner in diesem Jahr.

Lediglich bei Tim Bendzko hätte man ein wenig mehr Besucherandrang erwartet – aber, auch hier will Römmler sich nicht allzu sehr grämen: „Alle, die waren, wissen: Wer nicht da war, hat ein großartiges Konzert verpasst.“

Abläufe eingespielt

Schließlich lobt der Festivalmacher auch die angenehmen Begleitumstände des Veranstaltungsorts Schopfheim: In der nun elften Auflage sei alles bestens eingespielt, etwa auch in der Zusammenarbeit mit der Stadtmusik, die einmal mehr für die Gastronomie sorgte. „Es lief alles wie am Schnürchen“, bilanziert Christoph Römmler – und richtet den Blick nun erst mal auf die weiteren Festival-Runden dieses Sommers – aktuell beispielsweise ist seine Agentur beim Open Air in Emmendingen zu Gange – und dann bereits aufs nächste: Das Schopfheimer Sommersound 2024 soll vom 11. bis zum 13. oder 14. Juli stattfinden.