Sommersound in Schopfheim: Querbeat und Giovanni Zarrella auf Marktplatz

Hohe Erwartungen an Revolverheld

Schon 400 bis 500 Karten für das Konzert von Revolverheld am Donnerstag, 10. Juli, seien verkauft, sagte Römmler. Er sei zuversichtlich, dass das Konzert letztlich ausverkauft sei. Die Band feiere 2025 ihr 20-Jähriges und die Erwartungen seien sehr hoch. Er sei froh, die Band für Schopfheim gewonnen zu haben. Für das Konzert am Freitag, 11. Juli, werde man den Namen noch nachreichen, so Römmler. Die Freigabe seitens des Künstlers sei noch nicht erteilt. Es gehe aber in Richtung Hip Hop.

Querbeat steht am Samstag, 12. Juli, auf der Bühne. „Sie werden hier komplett abreißen“, sagte Römmler über die Musiker der Band. Ihr Brass-Pop funktioniere „extrem gut“. Ihr Auftritt beim ZMF in Freiburg sei ausverkauft gewesen und für Schopfheim erwarte er einen überragenden Abend. Als Vorband sind die „Brassbuebe“ aus Wehr zu hören. Den Abschluss auf dem Marktplatz macht dann am Sonntag, 13. Juli, Giovanni Zarrella. Die Nachfrage nach ihm sei riesig, und nun komme er mit einer großartigen Band und einer gigantischen Show nach Schopfheim.