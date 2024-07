Sommersound: Nena: „Schopfheim in totaler Ektase“

Das große weiße N auf der Bühne steht für den Superstar, der schon seit Jahrzehnten das Publikum in seinen Bann zieht – Nena, Popikone, Rockröhre, Star der Neuen Deutschen Welle. Energiegeladen vom ersten bis zum letzten Ton präsentiert sich die 64-Jährige zum Auftakt des Schopfheimer Sommersound, sie tanzt und rockt als gäbe es kein Morgen mehr, kickt mehrmals ihr Bein in die Höhe. 2015 war sie schon einmal in Schopfheim, damals kamen 2300 Fans zum ausverkauften Sommersound-Konzert. In diesem Jahr waren es mit 3500 wesentlich mehr. Denn Nena bleibt in – auch bei der Jugend – wie am Donnerstag zu sehen ist.