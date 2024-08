Sommerspiele in Paris Enttäuschung bei den Springreitern: Platz fünf statt Gold

Kukuk hatte als Startreiter der deutschen Equipe die Chance, sein Team in Führung zu bringen. Denn kein Paar hatte es vor dem 34-Jährigen aus Riesenbeck geschafft, den schweren Parcours ohne Strafpunkt zu absolvieren - und bis kurz vor dem Ende der 525 Meter langen Strecke mit 14 Hindernissen lief es im Sattel von Checker perfekt. Doch am vorletzten Sprung patzte das Paar. "Beim Aussprung aus der Kombination war das Glück aufgebraucht", sagte Kukuk: "Das war eigentlich eine super Runde, aber dann kam ein blöder Fehler."

Auch Vogel kassiert Strafpunkte

Anders als am ersten Tag ritt Vogel im Finale als Zweiter, und der Druck stieg durch die ersten fehlerfreien Runden der Konkurrenz. Auch der 27-Jährige aus Marburg zeigte "eigentlich eine geile Runde", wie Kukuk befand. Aber Vogel ritt ebenfalls mit vier Strafpunkten aus dem Stadion.

"Ich will es nicht schönreden, aber mein Pferd sprang fantastisch", kommentierte Vogel. "Es war die einzige Stange, die gefallen ist", sagte der 27-Jährige. "So ist unser Sport", fügte der Mann aus Marburg an und zeigte sich selbstkritisch: "Ich hätte einfach besser reiten müssen." Nun gibt es noch Chancen im EInzel am Montag und Dienstag. Weishaupts Ziel ist klar: "Da will ich meine Medaille!"