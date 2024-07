Sommerspiele in Paris Dank furiosem Schlussspurt: Gose schwimmt zu Olympia-Bronze

"Ich glaube, ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich war so aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen", sagte sie in der ARD. "Jetzt fällt so viel Druck ab, den man sich gemacht hat. Ich bin so stolz auf das, was wir jetzt erreicht haben."

Kopf-an-Kopf-Duell um Bronze

Gose musste sich nur Ausnahmeschwimmerin und Gold-Gewinnerin Katie Ledecky aus den USA und der zweitplatzierten Französin Anastasia Kirpitschnikowa geschlagen geben. Die Deutsche hatte sich bis zur letzten Bahn ein Kopf-an-Kopf-Duell um Bronze mit der Italienerin Simona Quadarella geliefert - und sich mit einem furiosen Schlussspurt durchgesetzt. "Ich habe mir einfach nur gedacht, scheiß drauf, ey. Ich war die ganze Zeit so knapp Vierte und ich muss einfach mal beweisen, dass ich auch schneller als sie sein kann." Zeit für ein längeres Interview hatte sie nicht: "Ich glaube, ich muss los, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Siegerehrung verpasse."