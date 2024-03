Sommerspiele in Paris: Hotelpreise, Tickets, Metrochaos: Tipps für Olympia in Paris

Wird eigentlich alles rechtzeitig fertig?

Natürlich sind an etlichen Stellen noch Bauarbeiter voll im Einsatz. Das Olympische Dorf aber wurde bereits eingeweiht und die meiste Infrastruktur ist fertig. Die Organisatoren sind deshalb optimistisch und sehen sich sehr gut im Zeitplan. Sorgen bereitet allenfalls noch die Frage, ob die Eröffnungsfeier der Spiele mitten auf der Seine aus Sicherheitsgründen so wie vorgesehen vonstattengehen kann und ob die Wasserqualität des Flusses am Ende ausreichend sein wird, um dort wie geplant Schwimmwettkämpfe abzuhalten.

Und dann gibt es noch eine typisch französische Frage: Könnten Streiks mitten während der Spiele für Chaos sorgen? Gänzlich auszuschließen ist das nicht, die Erwartung aber ist, dass im Falle von Konflikten etwa um Lohnerhöhungen bei den Metrofahrern alle Anstrengungen unternommen werden, um die Wogen rechtzeitig zu glätten.

Muss ich mich vorab um Eintrittskarten für Pariser Sehenswürdigkeiten kümmern?

Wer das Schloss Versailles besichtigen, den Eiffelturm besteigen oder im Louvre Kunst bestaunen möchte, sollte sich bereits vor dem Paris-Besuch um ein Ticket bemühen. Eintrittskarten für die Sehenswürdigkeiten sowie zahlreiche weitere große Pariser Museen sind in der Regel mehrere Monate vorher auf den Webseiten der Einrichtungen verfügbar. Besucherinnen und Besucher können dort einen Tag und ein Zeitfenster auswählen. Die beliebten Sehenswürdigkeiten sind immer wieder ausverkauft.

Statt spontaner Besichtigung ist hier also frühzeitige Planung angesagt. Für Versaillles gibt es schon jetzt Tickets, für das Musée d'Orsay vier Monate im Voraus, für den Louvre zweieinhalb Monate vorher und für den Eiffelturm zwei Monate zuvor. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann sich auch um Eintritt in den Garten des impressionistischen Malers Claude Monet oder in eines der südwestlich von Paris gelegenen Loire-Schlösser bemühen.

Welche Möglichkeit gibt es, etwas günstiger an den Spielen in Paris teilzunehmen?

Kurz nach den Olympischen Spielen finden vom 28. August bis zum 8. September ebenfalls in Paris die Paralympischen Spiele statt, für die es online noch zahlreiche Tickets gibt. Die Hotelpreise sind für den Zeitraum niedriger und es werden etwas weniger Gäste in der Stadt erwartet.

Wer auf hohe Preise und eine volle Innenstadt verzichten will, könnte in Erwägung ziehen, statt zu den Olympischen Spielen zu den Paralympischen Spielen nach Paris zu kommen und einigen der mehr als 4000 Athletinnen und Athleten in 23 Sportarten zuzujubeln.