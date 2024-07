Sommerspiele in Paris Langes Warten beendet: Märtens schwimmt zu Olympia-Gold

"Die letzten Jahre liefen schon phänomenal, und jetzt die Krönung in diesem wirklich sehr, sehr schwierigen Jahr", schwärmte Märtens in der ARD. "Da, wo es unmöglich scheint, ganz oben zu stehen, da ist es vielleicht am möglichsten."

Bei der Siegerehrung in der tobenden Schwimm-Arena hatte Märtens Tränen in den Augen, schüttelte ungläubig den Kopf. Immer wieder pustete er tief durch, um nicht vollständig von seinen Emotionen überwältigt zu werden. "Es war extrem schwer, aber es war so schön. Es hat einfach alles gekribbelt", erzählte Märtens. Ihm seien so viele Gedanken und Personen durch den Kopf gegangen, die ihn all die Jahre unterstützt hatten. Dem euphorischen Publikum applaudierte er dankbar.