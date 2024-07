Sommerspiele Was zu Olympia in Paris wichtig ist

Wie sieht die Sicherheitslage aus?

Die terroristische Bedrohung bleibt in Frankreich "extrem hoch", wie Innenminister Gérald Darmanin bestätigt hatte. Frankreich hatte im März die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Ende Mai vereitelten Ermittler Pläne für einen islamistischen Terroranschlag auf ein Fußballspiel während der Olympischen Spiele. Weitere Festnahmen in Zusammenhang mit möglichen Terrorplänen hatte es Anfang Juli gegeben. Etwa 70.000 Sicherheitskräfte sollen rund um Olympia zum Einsatz kommen, darunter rund 35.000 Polizisten und 15.000 Soldaten. Andere Länder wie Deutschland schicken ebenfalls Personal nach Frankreich.

Die Eröffnungsfeier stellt die Behörden diesmal vor besondere Herausforderungen. Die Spiele werden nicht im Stadion, sondern in der Innenstadt auf der Seine eröffnet. Mit dem Sieg des neuen Linksbündnisses bei der Wahl ist zumindest die Sorge verflogen, dass es zu anhaltenden Krawallen und Unruhen in Frankreich bis hinein in die Zeit der Olympischen Spiele kommt.

Wo sind die Wettkämpfe zu sehen?

Die Sommerspiele werden in der ARD, im ZDF und bei Eurosport gezeigt. Das Zweite beginnt bereits am 25. Juli mit dem ersten Übertragungstag vom Fußballturnier der Frauen. Die ARD ist am Freitag mit der Eröffnungsfeier und am Samstag mit dem ersten Wettkampftag dran. Danach wechseln sich die beiden Sender täglich ab und bieten zusammen 240 Stunden in ihren Hauptprogrammen. Eurosport verspricht sogar ein 24-Stunden-Programm. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bieten zudem gemeinsam bis zu zehn parallele Livestreams mit rund 1.500 Stunden Berichterstattung an, die auch in den jeweiligen Mediatheken zu sehen sind. Das kostenpflichtige Streamingplattform Discovery+ zeigt mehr als 3.800 Stunden Live-Sport mit allen 329 Medaillenentscheidungen.