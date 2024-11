Sonderangebote: Zwischen Rabatt und Risiko - Was am Black Friday wichtig ist

Berlin - 30, 40 oder sogar 50 Prozent: Rund um den Black Friday sind Preisreduzierungen kaum zu übersehen. Es sind die Tage, an denen sich Kunden in Deutschland vor Sonderangeboten kaum retten können. Der sogenannte Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 29. November. Was muss man über die große Rabattaktion wissen?