Sonderausstellung: Lindau: Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude

Die Leihgaben stammen aus dem Nachlass des Paares und aus dem Besitz privater Sammler. Die Ausstellung "Christo und Jeanne-Claude - Ein Leben für die Kunst" ist vom nächsten Samstag an bis 13. Oktober geöffnet. Die großen Kunstausstellungen in Lindau gehören Jahr für Jahr zu den populärsten Veranstaltungen in der Bodenseeregion, mehrere Zehntausend Menschen besuchen jeweils diese Ausstellungen.

Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) hatten jahrzehntelang mit ihren Großprojekten Millionen Menschen in aller Welt fasziniert. In Deutschland wurden sie insbesondere durch die Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin im Jahr 1995 populär. Nach dem Tod seiner Partnerin hatte Christo noch weitergearbeitet und hauptsächlich die Verhüllung des Arc de Triomphe vorbereitet, die Umsetzung des Projekts an dem Pariser Wahrzeichens im Jahr 2021 erlebte er dann nicht mehr.