Sondervermögen: Regierungschef Lies: Milliarden schnell investieren

In Niedersachsen will Lies mit den schuldenfinanzierten Sondervermögen eine Investitionsoffensive einläuten. "Wir werden dort investieren, wo sich für die Menschen vor Ort konkret etwas verbessern muss", kündigte er an. Das gelte für die Kommunen, wenn es etwa um Schulen und Sport gehe, aber auch für das Land. Eine große Rolle sollen demnach der Straßenbau sowie Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel spielen, etwa beim Hochwasserschutz.

"Wichtig ist, dass wir uns auf Maßnahmen konzentrieren, die möglichst rasch umsetzbar sind", sagte Lies. "Geld baut keine Brücke, Geld baut keine Straße. Deswegen diskutieren wir intensiv mit dem Bund darüber, in welchem Zeitraum wir die 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen umsetzen können."