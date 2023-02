Sonderveröffentlichung CULT - Bildungsmesse in Lörrach

An der Messe selbst gibt es kostenfreie Zugangscodes für einen onlinebasierten Berufsorientierungstest, bei dem man mehr über seine Stärken und Potenziale erfahren kann. Abgerundet wird das Angebot durch Vorträge, kostenfreie Bewerbungsfotos und einen Bewerbungsmappen-Check.

Eröffnet wird die CULT am frühen Freitag von Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist. In einem Grußwort schreibt der Rathauschef: „Auch in der zehnten Auflage ist es dem Veranstalter mit seinem Team wieder gelungen, eine gewachsene und sich stetig erweiternde Job- und Bildungsmesse anzubieten.“

Die CULT, so Lutz, richte sich gleichermaßen an Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz wie an Absolventen vor einem Berufseinstieg. Fachkräfte, die regionale Angebote suchten und auch Weiterbildungs-Interessierte seien bei der CUlT an der richtigen Stelle. Wörtlich: „Sie bietet die Möglichkeit, direkt mit Ausbildungs- und Personalverantwortlichen sowie Experten der beruflichen Fortbildung in nicht geschäftlicher Atmosphäre Gespräche zu suchen.“

OB Lutz ist Schirmherr

Als Schirmherr dieser besonderen Messe lädt Lutz herzlich ein, die CULT als eine Plattform der Orientierung über die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten in der Region zu nutzen. Der OB dankt dem Veranstalter Markus Hug, dessen Team und auch allen weiteren Organisatoren und Ausstellern, ohne deren Engagement die Veranstaltung nicht durchführbar wäre. Den Besuchern wünscht der Rathauschef „zahlreiche Eindrücke, interessante Gespräche und neue Erkenntnisse“.

Aktivangebote an den Messeständen ermöglichen es, auf spielerische Weise unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen und einen Eindruck von den Tätigkeiten im Unternehmen zu bekommen. Diese Aktionen helfen auch dabei, leichter ins Gespräch zu finden. Zudem gibt es im Vortragsprogramm am Freitag hilfreiche Informationen und Impulse rund um eine Ausbildung oder ein Studium. Mit dem Angebot „Jobbörse.online“ können Besucher zudem die Vakanzen der Unternehmen sehen. Per QR-Code können Infos auch direkt aufs Smartphone geholt werden. Des Weiteren lädt im Herzen der Messehalle das Messecafé mit Catering zu einer Verschnaufpause ein. Übersichtlich zeigt sich auch der Hallenplan, der nach Branchen eingeteilt ist. Und: „Das Handwerk ist gut vertreten“, freut sich Hug.