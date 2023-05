Sonderveröffentlichung Efringen-Kirchen: Wechsel bei der Firma „Bootsmann“

Polsterei ergänzt Angebot

Ein wichtiges Angebotsspektrum von „Bootsmann“ sind individueller Sonnenschutz und Beschattungen in variablen Materialien, Zuschnitten und Farben, mit elektrischer oder manueller Steuerung geliefert und montiert von den Bootsmann-Fachleuten. Auch Abdeckplanen für Boote und Industrie fertigt das Unternehmen an.

Man habe nun auch sein Angebotsspektrum erfolgreich im Bereich Polsterei und Sattlerei ausgeweitet, sagt Nils Wehrle mit Hinweis darauf, dass er mit seinen Mitarbeitern Sitzbezüge eben nicht nur für Fahrzeuge herstellt, sondern auch für Sitzmöbel.

Vorteil des Standorts in Efringen-Kirchen ist auch dessen gute Anbindung an die Verkehrsströme im Dreiländereck, sagt Nils Wehrle. Das Kundenspektrum und Einzugsgebiet reicht vom Freiburger Raum über den Schwarzwald bis an den Hochrhein nach Waldshut-Tiengen, aber auch in die Schweiz und nach Frankreich.

Beratung vor Ort ist möglich zu den Öffnungszeiten am Donnerstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie an allen anderen Werktagen nach Vereinbarung.

Kontakt Bootsmann Wehrle Baßler GmbH Efringen-Kirchen, Im Schlöttle 21, 79588 Efringen-Kirchen, Tel. 07628 / 800 60 44, Fax: 07628 / 803 79 29 E-Mail:

info@bootsmann.de

Internet Näheres unter ww.bootsmann.de