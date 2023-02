Sonderveröffentlichung Eine Bildungsmesse für alle

Als regionale Plattform, an der sowohl Bildungsinteressierte als auch Bildungsanbieter die Chance haben, ins Gespräch zu kommen, präsentiert sich die Bildungsmesse CULT. Sie findet am Freitag und Samstag, 3. und 4. März, zum zehnten Mal im Freizeitcenter Impulsiv in der Regio-Messe Lörrach statt. Schirmherr ist Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz.