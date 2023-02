Sonderveröffentlichung Fasnacht in Zell

Vor allem zum großen Umzug am Fasnachtssonntag und zur Umzugswiederholung am Rosenmontag erwarten die Veranstalter von der Fasnachtsgesellschaft Zell wieder Tausende von Besuchern aus der ganzen Region. Sie alle eint die Vorfreude darauf, von den Zeller Narren aus den neun Vogteien kreative Motto-Wagen und natürlich auch die bunten Kostüme der Hausherren wie auch den mitwirkenden Akteuren geboten zu bekommen.

Unumstrittene Fasnachtshochburg

Wie FGZ-Präsident Peter Mauthe mit berechtigtem Stolz sagt, seien die Vogtei-Leute schon seit Wochen an der Arbeit für ihre kreativ-kunstvollen Motiv- wagen. Man könne sogar sagen, dass die Zeller Motivwagen mit ihren so originellen wie aktuellen Darstellungen und deren handwerklicher Umsetzung durchaus mit Umzugswagen in den Karnevalshochburgen von Köln, Düsseldorf oder Mainz mithalten können.

Das alles wird bei der Zeller Fasnacht 2023 sicher wieder zwei Mal die Menschenmassen an der Umzugsstrecke begeistern. Wie der FGZ-Präsident sagt, unterscheiden sich die beiden Umzüge in den auswärtigen Teilnehmern, die an beiden Tagen aus verschiedenen Orten kommen.

Insgesamt werden am Sonntag und Montag rund 1500 Närrinnen und Narren den Umzug bilden. Die FGZ erwartet dazu jeweils zwischen 4000 und 6000 Zuschauern.

Am Dienstag, 21. Februar, dem so genannten „Feise Zischdig“ ist großer Kindertag. Um 14 Uhr findet ein Kinderumzug statt, anschließend sind die Nachwuchsnarren zum Kinderball mit buntem Rahmenprogramm in den Pfarrsaal eingeladen.

Ein sportlich-heiteres Spektakel

Am Abend ist das Spektakel „Altwiiberrenne“ in der Kirchstraße geplant. Das Altwiiberrennen gibt es schon seit rund 100 Jahren, seit den „goldenen 20er-Jahren“. Alle Teilnehmer dieses sportlich-heiteren Spektakels sind als „Alte“ verkleidet, schnorren und spielen mit dem Publikum. Und veranstalten gleichzeitig ein spaßiges und sportliches Rennen über vier Hindernisse: die Wippe, den Leiterwagen, eine hohe Hürde und den Balken.

Im Anschluss findet die finale Fasnachtsaktion in Zell statt, die mit großem Geheule garnierte Fasnachts. verbrennung. Und damit ist es dann doch fertig mit dem Ausleben des diesjährigen Mottos – „Mir höre nit uf!“.