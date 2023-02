Sonderveröffentlichung Generationswechel bei Zimmerei Ritter

Von langer Hand vorbereitet, erfolgte bei der Zimmerei Ritter zum 1. Januar 2023 die Firmenübergabe von Vater Martin an Sohn Markus Ritter. Das seit über 120 Jahren bestehende traditionsreiche Familienunternehmen mit Sitz an der Wehrer Straße 21 in Schopfheim wird, so sagt der neue Inhaber, weiterhin sein bekanntes und geschätztes handwerkliches Produkt-und Dienstleistungsangebot machen. „Für unsere Kunden ändert sich durch die Betriebsübergabe an meinen Sohn nichts“, sagt Martin Ritter.