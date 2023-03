Sonderveröffentlichung Gut Hören, besser Sehen

Moderne Hörsysteme können Störschall filtern, Sprache besonders hervorheben und exaktes Richtungshören ermöglichen. „Entscheidend ist aber, dass die Schallinformation des Hörsystems mit der benötigten Intensität am Trommelfell ankommt. Nur dann werden Informationen richtig verstanden“, erklärt Dr. med. Jürgen Palm, Facharzt für HNO-Heilkunde und Allergologie im fränkischen Röthenbach an der Pegnitz. Die Aufgabe einer Otoplastik könne man laut Hörluchs mit den Reifen eines Autos vergleichen: „Hat ein Auto Holzräder, kann es die PS nicht auf die Straße bringen. In der Kurve kann sich das Fahrzeug kaum auf der Straße halten – Fahrsicherheitssysteme wie ABS können nicht genutzt werden.“ Bei einem Hörsystem ohne angepasste Otoplastik, so Palm, könne die Leistung ähnlich eingeschränkt sein: „Vor allem in Umgebungen mit hohem Kommunikationsanteil wird das zum Problem – hier ist die Leistung des Hörsystems besonders wichtig.“ Mehr Informationen dazu gibt es beispielsweise unter www.hoerluchs.com. Für die maßgeschneiderte Anfertigung einer Otoplastik im Labor nehmen Hörakustiker und Hörakustikerinnen vorher eine exakte Abformung der Ohren vor. „Denn das Hörprofil eines jeden Patienten ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck“, so Dr. Palm.