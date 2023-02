Sonderveröffentlichung Landwirtschaft aktuell

Die Bedeutung von Regionalität und Artenschutz ist auch im Bewusstsein der Verbraucher angekommen. Die Produkte aus dem LfA-Programm sind in vielen Märkten erhältlich und am LfA-Logo, einem grünen Origami-Vogel und dem WWF-Panda-Logo erkennbar. Eine Ausweitung des Sortiments befindet sich in Planung.