Sonderveröffentlichung Narrenfahrplan zur Buurefasnacht 2023

Brauchtumsabende und Umzüge sind das Salz in der Suppe des bodenständigen Spektakels. Was in Stadt und Land alles geboten wird bis kommenden Montag, darüber informiert der „Buure-Fahrplan“ auf dieser Seite. Die größten Umzüge finden am nächsten Sonntag in Lörrach-Hauingen und in Weil am Rhein statt.

Narren werden verwöhnt

Nirgendwo hierzulande werden eingefleischte Narren in punkto Fasnachtsdauer so sehr verwöhnt wie im Dreiland zwischen Vogesen, Alpen und Südschwarzwald. Am Aschermittwoch ist in Johann Peter Hebels südbadischer Heimat noch lange nicht alles vorbei.