Sonderveröffentlichung Nur der Fachmann packt’s richtig an

Auf das richtige Angebot kommt es an: Was die Qualität von Planung und Beratung sowie Ausführung und Service danach angeht, werden keine Unterschiede gemacht – egal ob Küchenzeile für Single-Appartement, Ferienwohnung oder die individuell geplante Küche, die sozusagen in keine Schublade passt. Besonders zu erwähnen: In der eigenen Schreinerei in Brombach arbeiten die fachkundigen Handwerker daran, die Visionen und Wünsche der Kundschaft in die Realität umzusetzen.