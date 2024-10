Nach einer offenen Diskussion mit den Chören und der künstlerischen Leitung habe sich die Stiftung entschieden, das Wort teilweise zu streichen. Es sei geplant, "Ober" und dann ein lange gehaltenes "I" zu singen. Hier sei man aber noch in der Abstimmung. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und die "B.Z." berichtet.

1983 hatte Lindenberg mit seinem "Sonderzug nach Pankow" frech an "Oberindianer" DDR-Staatschef Erich Honecker appelliert, ihn in der DDR auftreten zu lassen. Der Hamburger Rocker singt in seinem Song unter anderem: "Ich muss da 'was klären, mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will da spielen mit 'ner Band."