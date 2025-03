Sondierungen: Finanzpaket macht Ukraine Hoffnung auf neue Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat anhaltende Hilfe zu - aber ohne konkret zu werden. Deutschland werde das von Russland angegriffene Land so lange unterstützen, "bis ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden erreicht ist", sagte Scholz laut Hebestreit.

EU berät über Reaktion auf Trump

Am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel über die Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik beraten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dazu einen Plan vorgelegt, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen - es geht um nahezu 800 Milliarden Euro.