Böhmermann (42) und Schulz (49) reisen dafür nach Angaben einer Sprecherin nach Liverpool, ebenso wie es Urban für den NDR und das Erste tun will. Urban, der am 14. April 75 wird, kommentiert seit 1997 den Eurovision Song Contest (ESC) im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr macht er das auf eigenen Wunsch zum letzten Mal.

"Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat", ließ sich Böhmermann von seinem Büro zu der Aktion zitieren. Olli Schulz sagte demnach: "Endlich wächst zusammen, was zusammen gehört."