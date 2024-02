Song Contest: Deutscher Vorentscheid zum ESC live in der ARD

Reibeisen-Stimme und Elektronik

Das Duo Galant geht mit "Katze" an den Start - ein eigenwilliger Song bestehend aus deutschem Sprechgesang und elektronischer Untermalung. Die Niederländerin Bodine Monet singt mit einer kehligen Stimme ihr poppiges Lied "Tears Like Rain". Mit seiner Reibeisen-Stimme will sich Isaak mit "Always On The Run" durchsetzen. Ninetynine - bürgerlich Daniel Leon Schmidt aus Hamburg - bringt sich mit dem Indie-Song "Love On A Budget" ein. Die noch recht unbekannte Leona wird viele Herzen brechen mit ihrem süßlichen Song "Undream You".

Wie entschieden wird

Bis Mitte Oktober hatten sich fast 700 Musikerinnen und Musiker beworben, um für den ESC anzutreten, wie es auf der Website hieß. Beim Vorentscheid wird es den Angaben nach, wie auch beim ESC am 11. Mai, ein zweiteiliges Votum geben. 50 Prozent der Stimmen liefert das Publikums-Voting, die anderen 50 Prozent die Entscheidung einer internationalen Jury.

In der jüngeren Vergangenheit war der ESC für Deutschland ein leidiges Thema. Meistens landeten es die deutschen Acts ganz hinten. 2023 war die Dark-Rock-Band Lord of the Lost angetreten und hatte den letzten Platz gemacht. Dass Deutschland einen ESC gewann, geschah zuletzt 2010 mit Lena Meyer-Landrut und ihrem Hit "Satellite" im norwegischen Oslo. Vielleicht bringt ein Auftritt in Skandinavien Deutschland dieses Jahr wieder Glück.