Song Contest: Hollywood-Glanz beim ESC in Schweden

"Ich kann meine Gefühle darüber gar nicht wirklich beschreiben. Ich bin sehr aufgeregt und ein bisschen nervös, aber auf eine positive Art und Weise", sagte die schwedisch-amerikanische Schauspielerin Akerman (45). Sie habe den ESC immer gemocht - ein Traum werde wahr, ein Teil dieser Show sein zu dürfen.

Die in Stockholm geborene und in Kanada aufgewachsene Akerman hat Nebenrollen in zahlreichen erfolgreichen US-Romantikkomödien gespielt - wie etwa in "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock oder "27 Dresses" mit Katherine Heigl. Sie hatte unter anderem auch einen Gastauftritt in der Comedy-Serie "How I Met Your Mother". Ihr Vater lebt nach ESC-Angaben in Falsterbo - nur wenige Kilometer von Malmö entfernt.