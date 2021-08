Songpoet Den Villagers gelingt mit "Fever Dreams" der Spagat

An der Schnittstelle zwischen Experimentierlust und Eingängigkeit bewegen sich auch die folgenden Stücke - wobei das hypnotische "Song In Seven" und die traumhafte Ballade "So Simpatico" mit ihren sinfonischen Jazz- und Soul-Elementen zum Besten gehören, was die Iren in ihrer gut zehnjährigen Karriere vorgelegt haben. Nicht umsonst hat O'Brien für seine Songschreiber-Künste viele Auszeichnungen abgeräumt. Das abschließende "Deep In My Heart" ist ein weiteres Beispiel für diese überragende Qualität.

Euphorischer Traum

Das sechste Villagers-Album steht Kritiker-Lieblingen wie "Becoming A Jackal" (2010) oder "Awayland" (2013) also in nichts nach. Wie US-Kollege Conor Oberst (Bright Eyes), mit dem O'Brien nicht nur wegen seines jungenhaften Aussehens und des Vornamens gern verglichen wurde, entwickelt sich dieser auch im Konzert sehr faszinierende Musiker stets weiter. Das Ziel, während der Pandemie-Tage in seinem Dubliner Heimstudio einen "ekstatischen und euphorischen Traum" von Album zu erschaffen, hat der irische Songpoet jedenfalls erreicht.

