„Sonne“ in Steinen Noch in der Findungsphase

Wohnhaus statt einer Brauerei

Die Familie Giß aus Kandern übernahm die „Sonne“, verpachtete sie und baute die Brauerei zu einem Wohnhaus um, heißt es weiter. Danach kaufte Fritz Volz aus Höllstein die Gaststätte und gab sie an seinen Sohn weiter, der aber 1940 im Zweiten Weltkrieg starb. Daraufhin führte seine Witwe die „Sonne“, verpachtete sie aber auch zeitweilig. Im Jahr 1966 kaufte Albert Schaffhauser die „Sonne“. Ihm folgte im Jahr 1972 Richard Tschager als Besitzer. Er war 40 Jahre lang in Alleinregie als Koch und Mann am Tresen in Personalunion die Verkörperung von Gastronomie besonderer Art. Geschätzt wurden besonders Tschagers Brathähnchen. Sie wurden nicht nur in der „Sonne“ gegessen, sondern auch für private oder betriebliche Feiern bestellt. Nachdem Tschager sich zur Ruhe gesetzt hatte, folgten weitere Pächter. Tschager selbst ist im vergangenen Jahr gestorben.