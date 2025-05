Geteilte Meinung zu Problemlösungskompetenz neuer Regierung

Am Dienstag soll CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt werden. Geteilt ist die Meinung zur generellen Problemlösungskompetenz seiner Bundesregierung in spe. 48 Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometers sind der Meinung, dass Schwarz-Rot einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Land leisten wird. Fast ebenso viele - 47 Prozent - zweifeln daran. Der Rest der Befragten gab "weiß nicht" an.