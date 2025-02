Sorge wegen Militärübungen Chinesische Kriegsschiffe vor Australien - Flüge ändern Kurs

Vergangene Woche erst hatte China Australien vorgeworfen, mit einem Militärflugzeug in seinen Luftraum eingedrungen zu sein. Australiens Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Maschine sei im internationalen Luftraum über dem Südchinesischen Meer geflogen. Ein chinesischer Kampfjet soll nach australischen Angaben in der Folge Täuschkörper in der Nähe der Maschine abgeworfen habe.

Spannungen im Südchinesischen Meer

China besitzt eine der größten Kriegsflotten weltweit. Die regierende Kommunistische Partei in Peking investiert seit Jahren in die Entwicklung neuer Schiffe. Beinahe täglich übt die Volksbefreiungsarmee um Taiwan, das China zu seinem Gebiet zählt, obwohl die Inselrepublik eine unabhängige Regierung hat.

Schauplatz ist außerdem regelmäßig das Südchinesische Meer, in dem die Küstenwachen Chinas und der Philippinen immer wieder aneinandergeraten. China beansprucht die rohstoffreiche Region, in der die ausschließliche Wirtschaftszone der Philippinen liegt, größtenteils für sich und widerspricht damit dem Urteil eines Schiedsgerichts in der Sache.