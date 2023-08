Los Angeles - Mit seinem Song "I'm Just Ken" aus dem Soundtrack der aufgedrehten Kino-Komödie "Barbie" hat es US-Schauspieler Ryan Gosling (42) erstmals in die Billboard Hot 100 geschafft. Der Song stieg auf Platz 87 ein, wie das gleichnamige US-Magazin berichtete. Zwar sei es Goslings erstes Mal in den Hot 100, nicht aber insgesamt in den Musikcharts: Mit "City of Stars" aus dem Musical "La La Land" (2016) sind ihm demnach zwei Chartplatzierungen gelungen.