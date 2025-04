Sozialabgaben Warum höhere Sozialbeiträge immer mehr zum Problem werden

Was geschieht ohne Reformen mit den Beiträgen?

"In den nächsten 10 Jahren schlägt der demografische Wandel voll auf die Sozialversicherungsausgaben durch", sagt der Mannheimer Ökonom Nicolas Ziebarth. Die sogenannten Babyboomer verabschieden sich nun aus dem Arbeitsmarkt. Dabei habe die Politik über Jahre ignoriert, dass auch in der Krankenversicherung die Demografie-Effekte ähnlich wie in der Rente enorm sind, kritisiert Gesundheitsökonom Wasem. "Ältere Menschen brauchen im Schnitt drei bis vier Mal so viele Leistungen wie jüngere."

Das privatwirtschaftliche Forschungsinstitut IGES hat errechnet, welcher Anteil vom Einkommen in den kommenden Jahren für die Sozialsysteme fällig wird. "Wenn man grundlegende Trends (...) fortschreibt, ergibt sich in zehn Jahren eine Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von knapp 49 Prozent", sagt IGES-Geschäftsführer Martin Albrecht, "mit einem Spektrum zwischen knapp 46 bei günstiger und 53 Prozent bei ungünstiger Entwicklung." Heute sind es rund 42 Prozent.

Warum wiegen hohe Sozialkosten heute besonders schwer?

Sie können weniger als früher durch Wirtschaftswachstum kompensiert werden. DIW-Präsident Fratzscher erwartet, dass Deutschland auch wegen des Zollkonflikts mit den USA das dritte Jahr hintereinander eine Rezession erlebt. Doch selbst wenn alles aktuell bestens laufen sollte, sieht Fratzscher für die kommenden Jahre nur ein potenzielles Wachstum von 0,3 Prozent. "Ein größeres Wachstumspotenzial hat die deutsche Wirtschaft derzeit nicht mehr."