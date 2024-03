Soziale Gerechtigkeit: Millionen-Erbin will mit Spendenaktion Demokratie stärken

Sie selbst betrachte sich als "hochprivilegierte Bummel-Studentin" der Germanistik, die eine Gewinnerin in der "Geburts-Lotterie" sei, sagt Engelhorn. Ihre Aktion unterscheide sich bewusst von allen Spenden durch Millionäre und Milliardäre, weil die Vergabe von Geld in der Hand der Gesellschaft und nicht in der Hand Einzelner liegen dürfe. "Wir wissen gar nicht, was alles an Schindluder getrieben wird mit Privatvermögen."

Für sich selbst behalte sie noch einen bestimmten Betrag, der ihr den Übergang in einen Job erleichtern solle. Sie habe keinerlei Anlass zur Sorge. "Meine Privilegien fangen mich auch nach der Rückverteilung auf." Sie sei ja weiterhin eingebettet in eine vermögende Familie und habe ein sehr gutes Netzwerk. Für die Zukunft könne sie sich einen Job mit einem gesellschaftspolitischen Aspekt vorstellen, sagte die 31-Jährige. Engelhorn ist Spross einer Industriellenfamilie. Ihr Vermögen stammt aus einer Übertragung von ihrer Großmutter.