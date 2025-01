Soziale Medien Abgeordnete im Netz: Wagenknecht hat die meisten Follower

Knapp hinter Wagenknecht landet demnach die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel mit 2,74 Millionen Followern. Mit größerem Abstand folgt auf Platz drei FDP-Chef Christian Lindner (1,84 Millionen Follower). Bei den weiteren Kanzlerkandidaten schaffte es Olaf Scholz (SPD) mit 1,14 Millionen Abonnenten auf Platz sechs, Robert Habeck (Grüne) mit 965.000 Followern auf Platz acht und Friedrich Merz (CDU) mit 799.000 Anhängern auf Platz neun.

Für das Ranking hat die Agentur im Januar die öffentlichen Accounts von 732 Bundestagsabgeordneten ausgewertet. Das sind fast alle - der Bundestag zählte in diesem Monat offiziell 733 Abgeordnete, wie ein Sprecher mitteilte. In die Auswertung sind Profile auf den Plattformen Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube und Tiktok eingeflossen. 15 von 732 Abgeordneten haben demnach gar keinen öffentlichen Account in den sozialen Medien. Sie teilen sich im Ranking den letzten Platz.