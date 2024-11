Soziale Medien "Nicht Schreihälsen überlassen": Habeck zurück auf X

Berlin - Er ist wieder da: Fast sechs Jahre nach seinem Abschied von Twitter und Facebook hat sich Robert Habeck auf der Plattform X zurückgemeldet. "Orte wie diesen den Schreihälsen und Populisten zu überlassen ist leicht. Aber es sich leicht zu machen kann nicht die Lösung sein. Nicht heute. Nicht in dieser Woche. Nicht in dieser Zeit. Deshalb bin ich wieder auf X", heißt es in einem Post des Grünen-Politikers und Bundeswirtschaftsministers. Zunächst hatte das "Handelsblatt" über die Rückkehr Habecks auf die Plattform berichtet.