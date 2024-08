Soziale Netzwerke Früher Oma, heute Tiktok - "Cleanfluencer" geben Putztipps

Die Influencer-Kampagnen der Reinigungssparte Vileda des Freudenberg-Konzerns, mit Sitz in Weinheim, wurden nach eigenen Angaben 2024 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, und es ist geplant, diese weiter auszubauen. Auch beim Reinigungsgerätehersteller Kärcher, der seinen Hauptsitz im baden-württembergischen Winnenden hat, haben die Influencer-Kooperationen stetig zugenommen. Der Haushaltswarenhersteller Leifheit verzeichnet ebenfalls eine deutliche Zunahme der Zusammenarbeit mit sogenannten Cleanfluencern. Die Anzahl der Kooperationen liegt demnach im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich.

Frauensache?

Neben den wirtschaftlichen Reizen sieht die Psychologin Brigitte Bösenkopf allerdings auch mehrere Probleme in den Putz-Videos. "Am besten wäre es, wenn die Person nach einem solchen Video direkt aufspringt und die Motivation nutzt, um aufzuräumen", sagt sie. "Es liegt aber in der Natur von Sozialen Netzwerken, dass sie die Nutzerinnen und Nutzer meist fesseln und die eigene Initiative auf der Strecke bleibt." Der Vergleich der eigenen ungeputzten Wohnung mit denen in den Videos sei tückisch und führe zu Frust: "In den Sozialen Netzwerken gibt es viele Perfektionisten, die fast schon mit einer klinisch auffälligen Reinlichkeit ihre Wohnung putzen", erklärt Bösenkopf.

Auch die Tatsache, dass viele der Putzvideos von Frauen gedreht und veröffentlicht werden, sei problematisch: "So können traditionelle Rollenbilder verfestigt werden", sagt Bösenkopf. Bei Kochvideos sei das anders: "Hier erkennt man an den Videos, dass das Kochen nicht mehr nur "Frauensache" ist." In der Realität putzen demnach auch viele Männer ihr Zuhause, posten allerdings weniger Videos in den Sozialen Netzwerken.