Soziale Netzwerke Verfahren gegen Durow befeuert Debatte über Telegram

Der in diesem Monat bei einem Gefangenenaustausch freigelassene russische Oppositionelle Ilja Jaschin reagierte erleichtert auf die Freilassung Durows am Mittwochabend. Der gesunde Menschenverstand habe gesiegt, schrieb er bei Telegram. Jaschin betonte, er halte Durow nicht für einen Verbrecher.

Telegram spielte etwa eine Schlüsselrolle bei der Organisation von Massenprotesten in Belarus 2020 gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Durow ermöglichte damals durch technische Kniffe, dass auch bei stark heruntergeregeltem Mobilfunk noch Nachrichten bei Telegram abgesetzt werden können – wo andere Netzwerke versagen.

Plattform steht in der Kritik und weist Vorwürfe zurück

Ungeachtet der Rolle in autoritär geführten Gesellschaften wie etwa im Iran steht Telegram seit langem in der Kritik als undurchsichtig organisierte Plattform, auf der sich Verbrecher, darunter Terroristen, Drogendealer, Pädophile und Kriegstreiber, viel leichter als in anderen sozialen Netzwerken frei organisieren können. Durow hatte Russland schon vor Jahren verlassen, weil er sich weigerte, mit den Behörden seiner Heimat zusammenzuarbeiten. Er berichtete in einem Interview nicht zuletzt über Avancen von Geheimdiensten etwa in den USA und beklagte einmal, dass er sich im Westen - auch wegen vieler Bürokratie - nicht frei fühle.