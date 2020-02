Soziales Engagement Wolf Maahn will Millionäre fürs Gemeinwohl ködern

"Das richtet sich allein schon durch den Preis an Superreiche", sagte Maahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Bedingung ist, dass eine Million Euro gespendet werden an zwei Nichtregierungsorganisationen, je zur Hälfte für Naturschutz und soziale Projekte."

Der in Köln lebende Musiker ("Fieber") engagiert sich schon seit den 80er Jahren politisch, etwa in der "Band für Afrika" (1985), für Opfer des Bosnien-Krieges (1996) und gegen Atomenergie. Auf dem neuen Album kritisiert er den Raubbau an der Umwelt und fordert mehr finanziellen Einsatz von Reichen.