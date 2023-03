Soziales in Rheinfelden Mitarbeiter leisten mehr Beratungen

Das Integrationsmanagement führte in diesem Zusammenhang 2268 Beratungen durch (2021: 1527). Als Sofortmaßnahme wurde in sechs Gruppen ein kostenloses und niederschwelliges Angebot zum Deutscherwerb geschaffen, an dem sich mehr als 100 Personen beteiligten. Mit zahlreichen Projekten wurden und werden verschiedene Zielgruppen begleitet und beraten.

Obwohl unzählige Ehrenamtliche die Arbeit unterstützen, betonte die Verwaltung die fortdauernden Herausforderungen, weshalb eine Entfristung der hauptamtlichen Kräfte angestrebt werden sollte.