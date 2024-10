Soziales in Schopfheim: Mybes verlässt das Evangelische Sozialwerk

Wie kaum ein anderer hat Mybes, der kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahrs steht, die Strukturen des Seniorenwohnens in Schopfheim gestaltet. Mit seinem Ziel, das Erfolgsmodell Seniorenzentrum auf Maulburg oder auch ins Kleine Wiesental zu übertragen, ist Mybes allerdings gescheitert. Dass das sehr weit fortgeschrittene Projekt an der Köchlinstraße in Maulburg per Ratsbeschluss quasi auf der Zielgeraden scheiterte, habe ihm „furchtbare Herzschmerzen bereitet“, berichtet Mybes.