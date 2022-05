Soziales Netzwerk Übernahme durch Musk kein Thema bei Twitter-Hauptversammlung

Waffenverdacht Polizei: "Keine unmittelbare Gefahr" an Dinslakener Schule

In einer Schule in Dinslaken soll ein Schüler eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben und geflohen sein. Die Polizei kommt mit einem Großaufgebot. Am Abend gibt es Entwarnung - und Festnahmen.