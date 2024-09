Soziales: Schönau bekommt ein Familienzentrum

„Das kleine Häuschen mitten im Herzen von Schönau wird ein zentraler Ort der Begegnung und Unterstützung für Familien im Oberen Wiesental werden,“ freuen sich Maria Kockrick, Koordinatorin des Familienzentrums, und Sonja Steiger als zuständige Fachbereichsleitung des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach, das die fachliche Verantwortung für das Familienangebot trägt.

Versorgungslücke gedeckt

Die neue Einrichtung ist ein zentrales Ergebnis des Projekts „Sozialraumstrategie Oberes Wiesental“, das in den vergangenen beiden Jahren auf Initiative des Landkreises in der Region durchgeführt wurde. Die Analysen im Rahmen des Projekts zeigten auf, dass es bisher an ausreichenden Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit fehlt und Beratungs- und Unterstützungsangebote im Bereich der Familien-, Arbeits-, Gesundheits- und Sozialberatung aufzubauen sind. „Mit dem Familienzentrum wird ein guter Teil der bisherigen Versorgungslücke gedeckt werden,“ so die Jugendhilfeplanerin des Landratsamts, Carolin Eichin, die den zweijährigen Strategieprozess bis hin zur Entstehung der Einrichtung federführend begleitet hat. Als „Arbeitsgruppe Kind & Familie Oberes Wiesental“ haben alle für die Region relevanten Einrichtungen, Vereine und Verbände der Kinder- und Jugendarbeit, der frühkindlichen Bildung und des Schulwesens gemeinsam Maßnahmen erarbeitet, die das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Oberen Wiesental stärken sollen. Das Familienzentrum werde genau hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.