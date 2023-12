Soziales: Weißer Ring: Frauen brauchen Schutz vor Gewalt ihrer Partner

"Jeden Tag versucht ein (Ex-)Partner, eine Frau zu töten; an jedem dritten Tag gelingt es einem (Ex-)Partner, eine Frau zu töten", schreibt der Chef der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer in einem Brandbrief an Buschmann, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Beim Weißen Ring sind wir aber der Überzeugung, dass der deutsche Staat Frauen besser schützen kann, als er es derzeit tut."

Appell von Liesching

Kontakt- und Annäherungsverbote schützten bedrohte Frauen nicht, wenn die Einhaltung der Verbote nicht kontrolliert werde. In Spanien seien mit Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung von Gefährdern (Fußfessel) deutlich weniger Frauen tödlich verletzt worden. Damit dies auch in Deutschland möglich sei, brauche es aber eine bundesrechtliche Regelung im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes, stellt Liesching fest, der auch Leiter der Staatsanwaltschaft in Fulda ist.