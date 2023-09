Soziales Weißer Ring: "Tiefpunkt" bei Entschädigung von Gewaltopfern

Winzergenossenschaft in Schliengen Brand zerstört Flaschenlager

Im Produktionsgebäude der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim an der Bundesstraße 3 in Schliengen ist es am Dienstag gegen 1 Uhr zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von rund 200 Wehrleuten im Einsatz.