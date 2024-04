Soziales: Zwischen Trauma und Glück: Pflegeeltern werden gesucht

Pflegefamilien als Schlüsselfaktor für sichere Bindungen

Werden Kinder aus ihren Familien genommen, erleben sie trotz negativer Erfahrungen einen Bindungsabbruch, erklärt die Psychologin Ina Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut. "Der bedeutsamste Faktor ist das, was nach dem Wechsel passiert - also das, was die Pflegeeltern anbieten. Die sind ganz entscheidend für die Bindungsentwicklung." Den meisten Pflegekindern gelinge es, sichere Bindungen aufzubauen.

Die Anforderungen an angehende Pflegeeltern sind entsprechend groß, führt Silvia Viernickel vom Jugendamt in Erfurt aus. "Wir müssen uns ganz sicher sein, dass die Familien ein ganz festes Bindungsangebot geben können." Der Beratungs- und Überprüfungsprozess im Vorfeld dauere etwa neun Monate. Auch bei der Vermittlung werde genau darauf geachtet, dass das Kind und die Familie gut zusammenpassten. Das führe im Umkehrschluss aber auch dazu, dass einige Familien länger auf ein Pflegekind warten müssten - und gleichzeitig der Bedarf an neuen Eltern weiter hoch sei. Derzeit suche das Jugendamt für etwa zehn Kinder nach einer passenden Familie.

Nicht alle Wunden können geheilt werden

Doch selbst wenn Eltern und Kind perfekt zusammenpassen, lassen sich nicht alle Wunden heilen, wie Psychologin Bovenschen erklärt: "Anlass zu Sorge bereitet uns das Ausmaß an Bindungsdesorganisation, das wir bei Pflegekindern sehen". Das sei ein Risikofaktor für psychische Auffälligkeiten. Diese könnten sich in Form von Angst, Rückzug, depressiven Stimmungen, aber auch als aggressives oder dissoziales Verhalten äußern. Studien zeigten, dass ein Teil der Pflegekinder trotz positiver Erfahrungen in den Pflegefamilien davon betroffen ist. "Die negativen Vorerfahrungen scheinen hier also längerfristig zu wirken." Teils suchten Pflegekinder auch keinen Trost bei Belastungen oder seien distanzlos oder überfreundlich bei Fremden.