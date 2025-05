Sozialstation Markgräflerland: Geplanter Anbau verzögert sich weiter

Zurück in die schwarzen Zahlen: Nach einem Defizit von 43 574 Euro im Jahr 2023 ist dies ein klarer Wendepunkt – ermöglicht durch erfolgreiche Verhandlungen des Diakonischen Werks mit den Kostenträgern, großzügige Spenden kirchlicher Fördervereine und vor allem durch die engagierte und fachlich hervorragende Arbeit des gesamten Teams. 48 429 Euro an Spenden zeugen vom großen Vertrauen in die Arbeit der Sozialstation. Sänger dankte den Mitarbeitern ausdrücklich für ihren Einsatz. Der anhaltende Fachkräftemangel bleibe jedoch eine zentrale Herausforderung.

Sechsmal um den Erdball: Mit 74 Beschäftigten auf 34,3 Vollzeitstellen zählt die Sozialstation zu den größten Arbeitgebern in Kandern. Die Mitarbeiter legten mit 25 Dienstfahrzeugen insgesamt 234 407 Kilometer zurück – sie umrundeten etwa sechsmal die Erde.