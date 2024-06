In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es in dem beliebten Urlaubsland unter anderem auf Mallorca, in Barcelona und auf den Kanaren große Proteste gegen die Auswüchse des Tourismus gegeben. Nun habe Málaga eine der größten Demonstrationen der jüngeren Vergangenheit in der andalusischen Küstenmetropole erlebt, meinten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Zur Kundgebung hatte der Mieterverband "Sindicato de Inquilinos e Inquilinas" aufgerufen. Die Organisation macht die immer größer werdende Zahl der Besucher und der Ferienwohnungen für die Wohnungsnot und für andere Probleme verantwortlich. "Die Stadt leidet, der Unmut ist groß. Vor allem das Wohnungsproblem musste auf den Tisch", wurde der Sprecher der Organisatoren, Curro Machuca, von "El País" zitiert.