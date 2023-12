Spanien: Bodenpersonal von Iberia will über Feiertage streiken

Madrid - In Spanien droht über die Feiertage ein Streik im Flugverkehr. Die Gewerkschaften UGT und CCOO riefen das Bodenpersonal der Fluglinie Iberia über Neujahr und das in Spanien besonders wichtige Dreikönigsfest am 6. Januar an insgesamt acht Tagen zum Ausstand auf. Das berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien übereinstimmend. Auslöser des Ausstands ist die Befürchtung, Arbeitsbedingungen könnten sich verschlechtern.