Spanien-Rundfahrt Starker Roglič übernimmt mit Etappensieg die Vuelta-Führung

Auch auf der 18. Etappe am Donnerstag sind die Favoriten wieder im Gebirge gefordert. Nach dem Start in Salas endet der Tagesabschnitt nach 162,6 Kilometern mit der Bergankunft am Altu d’El Gamoniteiru. Dazwischen müssen die Fahrer noch einen Anstieg der zweiten und zwei Berge der ersten Kategorie überwinden.

Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres nach dem Giro d'Italia und der Tour de France endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. Roglič gewann bereits in den Jahren 2019 und 2020 die Vuelta.

